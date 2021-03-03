На Дону планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи

Врачи могут начать плановый прием пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории донского региона в ближайшее время людям вновь могут начать оказывать плановую медицинскую помощь. Прием пациентов возобновиться в городах и районах, где заполняемость коечного фонда составляет менее половины от общего числа. Об этом стало известно во время заседания оперштаба.

- Мы рассматриваем новые предложения сейчас. Если увидим, что ситуация стабильна, нет никаких угроз, то соответствующие документы согласуем и они будут подписаны, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Людей, конечно же, проинформируем.

Во время заседания уточнили, что исключения составляют дневные стационары, которые находятся на территории отделений. Они не будут учитываться при принятии решения о возобновлении планового приема врачей.

Как только это произойдет, дончане смогут записаться к врачам дистанционно - по телефону или через сайт госуслуг. Медикам придется следить за разграничением пациентов.

Ранее на Дону анонсировали новые послабления, касающиеся коронавирусных ограничений.

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