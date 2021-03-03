В Ростовской области снизилось число заболевших COVID-19

Врачи подключили к ИВЛ 141 человека. Фото: Архив КП

В среду, 3 марта, медики зафиксировали 277 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Общее число зараженных на Дону составляет 73 874 человека. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

- Сейчас лечение в стационарах получают 1585 пациентов. Врачи приняли решение о подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких 141 человека, их которых в тяжелом состоянии - 19, - сообщили в пресс-службе.

Такие данные свидетельствуют о том, что количество людей, больных коронавирусом, постепенно снижается. За минувшие сутки врачи зафиксировали больше выздоровевших, чем зараженных. Всего с момента начала пандемии медики спасли жизни уже 64 393 человек.

Власти донского региона планируют ввести послабления коронавирусных ограничений в городах и районах, где немного заболевших COVID-19.

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