Как порадовать любимых женщин на расстоянии?

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Впереди самый весенний праздник года – 8 марта. И многие женщины ждут подарков и внимания. Но как преподнести сюрприз, если самые близкие живут в другом городе? В наше время нет ничего невозможного!

- Когда я бываю в заграничных поездках, обязательно собираю посылку для мамы. Как правило, в нее входят местные сладости, чай, кофе, сувениры, магниты. И всегда пишу маме письмо от руки о том, как провела время в этом путешествии. Я знаю, что её это очень трогает, - рассказывает героиня нашего материала Юлия Зеленская, - Так я не теряю связь со своими родственниками.

О том, как можно легко отправить подарок на другой край страны, а также о том, какие подарки любят получать ростовчанки, читайте в новом материале: https://www.kp.ru/best/msk/za-chto-ya-lyublyu-rostov/