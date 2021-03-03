Лучшие маршруты по Ростову-на-Дону: как добраться на работу быстро и без пробок

Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Начало этого года стало очень напряженным для многих ростовчан. 4 января был признан аварийным и закрыт для движения мост на Малиновского. А когда люди вышли на работу после праздников, оказалось, что жить без него очень и очень сложно. Улица Таганрогская, которая приняла на себя весь автомобильный поток, справиться с ним не смогла. И такие районы, как Стройгородок и Военвед, оказались полностью парализованными. В этот момент настоящим спасением стали три дополнительных городских поезда. Многие уже говорят, что 2021 год в Ростове-на-Дону будет неофициальным «годом электрички».

Многие горожане до этого времени и не знали о том, что на электричке можно легко доехать до центра. Теперь же все большее число людей пользуется услугами электротранспорта.

Какие ж/д маршруты теперь связывают город? Можно ли провозить велотранспорт в вагоне? Можно ли путешествовать на электричке по области и в другие города? Ответы на эти и многие другие вопросы можно прочитать в новом проекте "Едем без пробок" - https://www.rostov.kp.ru/daily/edem-bez-probok-2021/