В Ростовской области ВТБ увеличил продажи автокредитов на треть с начала года

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Продажи автокредитов в региональном офисе ВТБ по итогам января и февраля 2021 года превысили 300 млн рублей. В сравнении с аналогичными месяцами прошлого года выдачи банка на Дону выросли на 30%. Общий размер среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года вырос в сравнении с прошлым февралем на 27%, превысив 1 млн рублей. По количеству оформленных автокредитов самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai, KIA, Volkswagen и Skoda.

- В феврале рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии, – отметил начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Во многом на это повлиял отложенный спрос населения – многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года. По итогам текущего февраля предоставил жителям России на покупку машин 7,9 тысячи кредитов на сумму более 8 млрд рублей, что на 13% больше, чем в январе и на 61% превышает показатель февраля 2020 г. Общий объем выданных кредитов с начала года превысил 15 млрд рублей.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели роста автокредитования в России влияют несколько факторов.

- Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет, - подчеркнул он. - Второй, не менее важный фактор – мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличение спроса на машины данного сегмента.

Четвертым фактором, по словам эксперта, может стать цифровизация автокредитования. По прогнозам банка, в 2021 году каждая третья заявка в ВТБ будет подана онлайн. Это становится возможным благодаря запуску удобных цифровых сервисов одобрения и выдачи автокредита (без посещения офиса банка), а также переводу процесса покупки автомобиля за счет кредита полностью в онлайн.