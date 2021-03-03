Коммунальщиков в Ростове обязали убирать подъезды ежедневно

Мыть пол в подъездах станут чаще. Фото: Мария ЛЕНЦ

Управляющие компании и ТСЖ обязали делать влажную уборку в подъездах многоквартирных домов каждый день. С 1 марта вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в правительстве Ростовской области.

До этого по санитарным требованиям мыть лестничные клетки должны были не реже раза в месяц, — уточнили в пресс-службе ростовского правительства.

Прежние требования включали обработку стен дважды в месяц, а окон и подоконников, отопительных приборов – раз в пять дней.

За невыполнение норм управляющие компании могут быть оштрафованы: должностные лица на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, юридические — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в апреле прошлого года ростовский губернатор Василий Голубев утвердил правила уборки на время карантинных мероприятий. Дезинфицировать места общего пользования управляющие компании обязали не реже одного раза в сутки. В каждом подъезде должны висеть графики, указывающие, кто, когда и какими средствами провел уборку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вакцинация участников Парада Победы стартовала в Ростове-на-Дону

Всего в Южном военном округе привили более 23 тысяч военнослужащих (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.