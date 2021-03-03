Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 марта 2021: проезд затруднен на нескольких улицах

В Ростове зарегистрированы шестибалльные пробки. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 марта 2021: рассказываем, на каких улицах затруднено движение транспорта. «Комсомольская правда-Ростов» собрала всю информацию о ситуации на дорогах на данный момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на улице Вавилова от проспекта Королева до Площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен и после Площади — на улице Шеболдаева. Транспортный затор растянулся до улицы Ларина.

Движение парализовано на улице Немировича-Данченко. Пробка также растянулась от улицы Ларина до Площади 2-й Пятилетки.

Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Ворошиловском. Вождители простаивают в пробки от улицы Большой Садовой до улицы Нансена. Ситуация сложная и на проспекте Михаила Нагибина. Транспортный затор зарегистрирован по направлению из центра в Северный микрорайон. Движение парализовано от Нансена до Фурмановской улицы.