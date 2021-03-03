В Ростовской области заблокировали сайты, продававшие разжижители крови для лечения COVID-19

Интернет-аптеки нарушили требования к онлайновой торговле лекарствами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростовской области местное управление Росздравнадзора ограничило доступ с территории России к 12 сайтам, продававшим с нарушениями лекарства для терапии ковида.

Сайты-нарушители сотрудники Росздравнадзора обнаружили во время еженедельного мониторинга, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Популярными товарами на сайтах являлись антикоагулянты, – добавили в пресс-службе.

Антикоагулянты – или как их называют иначе «разжижители крови» – используются во время терапии осложнений, возникающих у больных COVID-19.

Интернет-аптеки, чьи сайты были заблокированы, не имели необходимых документов для торговли препаратами. Либо предлагали купить в онлайне лекарства, для приобретения которых необходим рецепт.

Росздравнадзор получил полномочия для блокировки сайтов-нарушителей в сентябре прошлого года. Ежедневно ведомство ограничивает доступ к десяткам сайтов посредников или продавцов, чьи офисы и складские помещения находятся в различных российских регионах.

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