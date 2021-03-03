В Ростовской области трое суток разыскивают мужчину в голубой куртке

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе уже трое суток не могут найти внезапно пропавшего мужчину.

45-летний Владислав Валентинович Чистяков ушел из дома в городе Шахты еще 28 февраля. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 176 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет короткие темно-русые волосы и серые глаза. На момент исчезновения на нем была надета голубая куртка.

- Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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