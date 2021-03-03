Прокуратура занялась делом добытчика полезных ископаемых

В Ростовской области осудят добытчика полезных ископаемых Фото: "КП" Архив

В Ростовской области прокуратура занялась рассмотрением дела по факту нанесения урона почве добытчиком полезных ископаемых.

- Прокуратурой направлены исковое заявление в суд о признании указанных действий незаконными и обязании провести рекультивацию земельного участка, а в следственный орган – материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе проверки стало известно, что мужчина вел добычу камня-песчаника на участке, предназначенном для сельского хозяйства в Богдановском сельском поселении площадью 48 гектаров. Но делал он это без соответствующего разрешения. Своими действиями он нанес вред плодородному слою почвы. Как рассчитали в службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, он составил более 20 миллионов рублей, хотя еще до проведения проверки составлял более одного миллиона рублей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ.

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Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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