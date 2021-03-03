Донские археологи обнаружили в Ростове датированную 14 веком крышку от котла

В Ростове нашли древнюю крышку от котла. Фото: Азовский музей-заповедник

В донской столице азовские археологи при раскопках обнаружили фрагмент крышки от котла еще времен Золотой Орды.

Работы шли по улице Социалистической в районе дома № 51. Именно в этом месте и была сделана интересная находка. По словам кандидата исторических наук Андрея Масловского, этот фрагмен крышки относится к очень удивительной группе керамики.

- Она впервые появляется в Золотой Орде еще в 13 веке в городе Болгар. Там она была максимально разнообразной. Чуть позже она стала появляться и в других городах, но место производства находок из Азака пока непонятно, так как они точно не местные, но и не из Болгара, - рассказал Андрей Масловский.

Также было отмечено, что раньше на крышке были выступы для пяти пальцев, но один откололся. И таких крышек в этой группе керамики намного больше, чем было обычно.

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