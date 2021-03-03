Ростовский бизнесмен задолжал своему подчиненному более 230 тысяч рублей

В Ростове бизнесмен задолжал своему сотруднику более 230 тысяч рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Ему было выдвинуто обвинение по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что с мая 2017 по сентябрь 2018 бизнесмен не выплачивал зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск одному из своих сотрудников. Также стало известно, что на расчетных счетах организации, директором которой являлся обвиняемый, были деньги для осуществления всех этих выплат

Общая сумма задолженности составила более 230 тысяч рублей.

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Директор донского предприятия задолжал своим сотрудникам 2,7 миллиона рублей.

Он должен был выплатить зарплату 260 работникам.

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