Ростовчанин в пьяном угаре до смерти избил своего приятеля

В Ростове задержали мужчину по подозрению в убийстве приятеля Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местного жителя заподозрили в убийстве своего приятеля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"

- В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий направленных на сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 27-летний подозреваемый в конце февраля 2021 года в сарае на улице Красноармейской вблизи дома № 96 распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем. Внезапно между ними разгорелась ссора, в результате которой злоумышленник набросился на друга и стал бить его по лицу.

В результате этого мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки. С этим он был доставлен в БСМП, где и скончался от полученных повреждений.

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Потасовка произошла на почве личной неприязни.

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