Ростовчанка похитила из шкатулки своей подруги золотые обручальные кольца

В Ростовской области местная жительница похитила обручальные кольца у своей подруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали местную жительницу по подозрению в совершении кражи ювелирных изделий.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники выяснили, 28-летняя жительница Волгодонска устроила у себя дома масштабный прием гостей и пригласила всех друзей и приятелей, в числе которых оказалась 31-летняя злоумышленница. Пользуясь случаем, подозреваемая зашла в одну из комнат, где обнаружила шкатулку, из которой похитила два золотых обручальных кольца.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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