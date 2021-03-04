Ростовский офис микрозаймов обнесли двое мужчин в масках

В Ростове ищут грабителей офиса микрозаймов Фото: "КП" Архив

В донской столице двое мужчин ограбили один из городских офисов микрозаймов.

В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в среду, 3 марта, около полудня двое мужчин в черной одежде и масках проникли в здание, расположенное на улице Ленина. Один из них достал охотничий нож и стал угрожать продавцу, отрезав тем самым путь к тревожной кнопке. Другой же в это время открыл кассу и достал оттуда все хранившиеся средства - 129 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

После их побега сотрудник офиса микрозаймов незамедлительно обратился в полицию. В ГУ МВД факт ограбления подтвердили. Сейчас полицейские занимаются поиском злоумышленников для последующего их задержания.

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