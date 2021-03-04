Жители Ростовской области отсудили почти полмиллиона рублей у работодателя

После проведения разъяснительной работы судебным приставом должник своевременно погасил образовавшуюся задолженность. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области два десятка сотрудников транспортной компании подали в суд на недобросовестного работодателя за неуплату заработной платы.

- После проведения разъяснительной работы судебным приставом должник своевременно погасил образовавшуюся задолженность, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Ростовской области.

Сначала работники транспортной организации безуспешно пытались договориться с руководством о выплате своих кровно заработанных, но, устав ждать, подали в суд на работодателя и выиграли дело. В итоге, почти 500 тысяч рублей вернулись к своим законным обладателям.

К слову, не так давно следователи завершили расследование еще по одному похожему уголовному делу. Так, ростовский бизнесмен задолжал своему подчиненному более 230 тысяч рублей Он не выдал сотруднику зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, хотя деньги на счетах фирмы для этого были.

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