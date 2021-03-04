Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Ростовской области отсудили почти полмиллиона рублей у работодателя

Транспортная компания отказывалась выплачивать заработную плату
САПАЧЕВА Анна
КомментироватьОставить комментарий
После проведения разъяснительной работы судебным приставом должник своевременно погасил образовавшуюся задолженность.

После проведения разъяснительной работы судебным приставом должник своевременно погасил образовавшуюся задолженность.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области два десятка сотрудников транспортной компании подали в суд на недобросовестного работодателя за неуплату заработной платы.

- После проведения разъяснительной работы судебным приставом должник своевременно погасил образовавшуюся задолженность, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Ростовской области.

Сначала работники транспортной организации безуспешно пытались договориться с руководством о выплате своих кровно заработанных, но, устав ждать, подали в суд на работодателя и выиграли дело. В итоге, почти 500 тысяч рублей вернулись к своим законным обладателям.

К слову, не так давно следователи завершили расследование еще по одному похожему уголовному делу. Так, ростовский бизнесмен задолжал своему подчиненному более 230 тысяч рублей Он не выдал сотруднику зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, хотя деньги на счетах фирмы для этого были.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.