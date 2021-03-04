В Ростове автобус с пассажирами врезался в "ГАЗель"

В Ростове автобус протаранил ГАЗель Фото: Соцсети

В донской столице случилась авария с участием грузового автомобиля и общественного транспорта. О произошедшем рассказали ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в среду, 3 марта, днем на проспекте Стачки. Очевидцы сообщили, что водитель автобуса № 40, следовавшего по маршруту ЖК «Западная резиденция» - филиал часового завода «Витязь» мчался на огромной скорости по проспекту, чтобы успеть проскочить на зеленый сигнал светофора. Но затормозить вовремя он не успел и врезался в ехавшую впереди ГАЗель.

От сильного удара у грузовика оказался смят кузов и свидетели произошедшего уверяют, что машина ремонту уже не подлежит. Не обошлось и без пострадавших.

- Пострадала бабушка в автобусе, ее увезли на «скорой», - написали очевидцы.

Комментаторы под постом отметили, что это уже далеко не первый случай лихачества водителей общественного транспорта. Они часто стараются обогнать друг друга, чтобы собрать на остановках как можно больше пассажиров.

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