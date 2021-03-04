ФК «Ростов» потратит на разработку проекта для тренировочной базы почти за сто миллионов рублей

Новая тренировочная база нужна футболистам. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Руководство главного футбольного клуба донского региона ищет подрядчика, который готов разработать проект тренировочной базы. На эти цели ФК «Ростов» планирует потратить крупную сумму - 98 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте госзакупок.

- Спортивный объект должен иметь восемь игровых полей с двумя трибунами для зрителей, а также специальную площадку для вратарей, - сообщается в тексте документации. - На участке должен быть корпус с общежитием, залом для проведения конференций, столовой, прачечной, парковками, гаражом и прочими техническими помещениями.

Участок для новой тренировочной базы расположен неподалеку от стадиона «Ростов-Арена». Она находится на Пойменной, 2. Его площадь составляет около 21 гектара

Победитель должен представить готовый проект заказчику до конца года.

Ранее главный тренер желто-синих Валерий Карпин подвел итоги встречи с ФК «Зенит».

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