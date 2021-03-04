В центре Ростова во время пьяных разборок мужчина насмерть избил приятеля

Пострадавшего увезли в карете скорой помощи. Фото: Архив КП

27-летнего ростовчанина подозревают в умышленном убийстве своего знакомого. Следователи выяснили, что дончанин получил смертельную травму во время пьяной ссоры.

- Пострадавшего отвезли в городскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные кровоподтеки и повреждения. В медучреждении мужчина умер, - рассказали в региональной пресс-службе СУ СК.

Следователи выяснили, что перепалка вспыхнула между приятелями в сарае, расположенном неподалеку от жилого дома на Красноармейской, 46. Подозреваемый в убийстве много раз ударил своего знакомого кулаком в лицо.

Сейчас следователи устанавливают причину внезапно вспыхнувшей ссоры.

Напомним, в Аксайском районе Ростовской области встреча друзей закончилась смертью. Дончанин во время ссоры несколько раз ударил приятеля обухом по голове.

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