Прививки против коронавируса сделали более 85 тысяч жителей Ростовской области

Прививка вакциной «Спутник V» проходит в два этапа. Фото: Архив КП

В поликлиниках донского региона продолжается вакцинация людей против COVID-19. Вакцинацию препаратом «Спутник V», разработанной исследовательским центром Н. Ф. Гамалеи, сделали уже 85 668 человек, в том числе за минувшие сутки 3 477 дончан.

- Полностью завершили вакцинацию 28 402 жителя Ростовской области, - сообщили в областном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции медики Ростовской области советуют людям ставить прививки. Эта вакцина подходит для людей в возрасте от 18 лет, без хронических заболеваний и прочих проблем со здоровьем. Врачи отказывают в вакцинации детям, кормящим и беременным женщинам.

После прививки людям необходимо соблюдать правила безопасности. Это связано с тем, что антитела в организме людей вырабатываются не сразу, а в течение нескольких недель.

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