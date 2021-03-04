Стало известно, с чем связан рост безработицы в Ростовской области

В Центр занятости поступило множество обращений о поиск работы. Фото: Google.Карты

Число безработных на территории донского региона за минувший год достигло 112,7 тысячи человек, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019. Из-за ликвидации предприятий нетрудоустроеными оказались 3,4 тысячи человек.

- Увеличилось число обращений от людей, которые впервые ищут работу, - сообщают в региональной службы занятости. – Чаще обращаться за помощью в поисках работы стали тех, кто не работал в течение последних двух лет.

Так, еще до начала пандемии без работы остались 6,3 тысячи человек. Некоторые люди вставали на учет и обращались за помощью в поисках работы, чтобы получить деньги, которые выделялись в пандемию на помощь людям, оставшимся без заработка. Кроме того, на рост безработицы в Ростовской области повлиял упрощенный порядок получения выплат.

Ранее уровень безработицы на Дону дошел до рекордной отметки.

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