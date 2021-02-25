Портфель средств VIP-клиентов на 18% в Ростовской области увеличил ВТБ

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ВТБ Private Banking в Ростове-на-Дону продемонстрировал высокую динамику на рынке, увеличив по итогам минувшего года портфель средств на 18%, то есть до 89,5 млрд рублей. С учетом систематического снижения процентных ставок по классическим депозитам, выросли и вложения VIP-клиентов в инвестиционные инструменты - 33% за год. Общий объем достиг 35,9 млрд рублей.

- В прошлом году на фоне распространения коронавирусной инфекции и введения ряда ограничений, ВТБ Private Banking разработал ряд новых стратегий, ориентированных на удаленную поддержку клиентов, - сообщила директор VIP-офиса ВТБ в Ростове-на-Дону Наталия Носова. - Наша команда была на связи 24/7 и решала самые сложные задачи. В течение года мы регулярно проводили онлайн-семинары с участием ведущих партнеров банка, где особое внимание уделялось темам преемственности и наследственному планированию, инвестиционным решениям. Благодаря этому клиентам удалось и сохранить, и приумножить свой капитал.

Так, наибольшим спросом у состоятельных клиентов пользовались продукты с высокой защитой капитала – облигации и акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, инвестиционные облигации банка ВТБ. Кроме того, активно используются стратегии индивидуального доверительного управления и услуги персонального финансового консультирования.

Кроме того, количество состоятельных клиентов в регионе превысило 880 человек (+10% за год). При этом многие использовали сервис Family Office. Услуга предполагает управление активами и позволяет защитить свой капитал от различных негативных факторов - к примеру, корпоративных рисков или изменения семейных отношений.

Известно также, что в 2020 году был зафиксирован значительный рост интереса квалифицированных инвесторов к субординированным облигациям. Поэтому в феврале 2021 года ВТБ запустил их продажу. Номинал бумаг выражен в долларах США и евро, а все расчеты осуществляются в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.