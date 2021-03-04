В Ростовской области власти упразднили штаб по работе с беженцами из Украины

Губернатор Василий Голубев подписал документ о закрытии штаба по работе с беженцами из Украины. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Губернатор донского региона Василий Голубев подписал документ о закрытии штаба по работе с украинскими беженцами. Информация размещена на сайте правительства Ростовской области.

- Штаб закрыт в связи с достижением целей, для которых он был создан, - сообщается в тексте постановления.

Отмечается, что контроль за выполнением возложен на заместителя губернатора Сергея Бондарева.

На территории донского штаба почти семь лет оказывалась помощь людям из Украины. Специалисты регулярно вели прием, учет, консультации и сбор необходимых для пребывания в России документов. Нуждающимся людям также предоставляли временное жилье.

«Комсомольская правда-Ростов» рассказывала о тяготах жизни беженцев в донской столице. Люди жаловались, что им приходится каждые три месяца продлевать регистрацию, что доставляло множество проблем.

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