В экорайоне «Вересаево» открылся детский сад-ясли на 300 мест

В экорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону открылся детский сад-ясли «Золотой ключик». Фото: ГК ЮСИ

В экорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону открылся детский сад-ясли «Золотой ключик». Ходить в него будут 300 детей, в том числе и малыши до трех лет.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Первый детский сад в ростовском микрорайоне «Вересаево» открыл свои двери. Для Ростова-на-Дону «Золотой ключик» - это уникальный проект: в группы принимают младенцев от 2 месяцев, а техническое и методическое обеспечение делают его одним из самых современных дошкольных учреждений Дона.

Торжественное открытие нового детского сада-ясли. Фото: ГК ЮСИ

Групповые комнаты, медицинский кабинет и пищеблок - все оснащено с учетом передовых стандартов. Занятия здесь превращаются в увлекательный процесс: в спортзале установлен интерактивный скалодром, дети учатся конструированию и программированию в группе робототехники, проводят досуг за игрой в шахматы, рисованием, занятиями музыкой и танцами. Снять напряжение после занятий помогает сенсорная комната.

Расположено новое дошкольное учреждение в экорайоне «Вересаево». Строительство детского сада реализовала Группа компаний «ЮгСтройИнвест» по заказу муниципалитета в рамках национального проекта «Демография». В списке возведенных застройщиком социальных объектов «Золотой ключик» стал уже 18-м по счету.

- Этот детский сад создавался не только администрацией за бюджетные деньги в рамках социальных объектов. Но он создавался ГК ЮСИ, компания его проектировала, этот уникальный проект они передали городу. Хочу отметить, что компания не просто строит многоквартирные дома, она участвует, выигрывает подряды и строит сама соцобъекты в своем районе. Все это позволяют национальные проекты, поддержка губернатора, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

С праздником детей и воспитателей поздравили глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и генеральный директор Группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. На мероприятии в честь открытия высокие гости вместе с заведующей и воспитанницей торжественно разрезали красную ленточку.

- Строители ГК ЮСИ очень старались. Все работы выполнены качественно, с душой и в намеченный срок. В «Золотом ключике» есть все для всестороннего развития малышей. Отдельное внимание мы уделили интерьеру, оформлению фасада и благоустройству территории. Я уверен, что детишки будут ходить сюда с удовольствием и получат достойное воспитание. И по доброй традиции, заложенной генеральным директором ГК ЮСИ Ивановым Ю.И., мы берем над этим садиком шефство, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Групповые комнаты оснащены с учетом передовых образовательных стандартов. Фото: ГК ЮСИ

УДОБСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Одна из особенностей этого сада - первая для Ростова-на-Дону младенческая группа для детей самого раннего возраста - от двух месяцев до 1 года.

В числе прочего в ней предусмотрены игровая комната со столами для пеленания, место для кормления младенцев, манеж для ползания и стулья-трансформеры. К слову, все кроватки здесь оборудованы регулируемым бортом и разделены стеклянной перегородкой. Так что теперь мамы имеют возможность выходить на работу раньше и отдавать детей, не дожидаясь достижения ими трехлетнего возраста.

Одна из особенностей детского сада - первая для Ростова-на-Дону младенческая группа. Фото: ГК ЮСИ

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА И ЛЕГО-ЗОНА

Всего же в новом детском саду 16 групп, половина из которых ясельные. Надо сказать, что малышам уже пришлись по душе групповые комнаты с ярким интерьером, залы для занятий спортом и музыкой, сенсорная комната и лего-зона.

К слову, сейчас в экорайоне «Вересаево» высокими темпами завершается строительство и самой большой в регионе школы на 1 434 учащихся. И уже в этом году начнется строительство второго детского ясли-сада на 300 мест.

Всего же на данный момент, по словам главы администрации Ростова-на-Дону, в городе строится 4 школы, 6 детских садов.