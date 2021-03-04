Стало известно, кто рассудит матч «Ростова» и «Сочи»

Судья Василий Казарцев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 6 марта, в донской столице пройдет матч 21 тура чемпионата РПЛ между клубами из Ростова и Сочи. Главным арбитром игры назначен 41-летний Василий Казарцев.

- Его ассистентами выступят Андрей Веретешкин и Наиль Сейфетдинов. Резервным судьей матча стал Константин Аверьянов, - рассказали в пресс-службе желто-синих.

Следить за соблюдение правил проведения матча на стадионе "Ростов Арена" будет инспектор Сергей Мартынов.

Предстоящая встреча важна для донских футболистов. После ничьей и с питерским "Зенитом" ростовчане не смогли изменить место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После двадцати матчей клуб все еще уступает по очкам "Зениту", московским клубам ЦСКА и "Спартак", а также "Сочи", с которым клуб встретится в предстоящие выходные.

На главном стадионе Дона за этой игрой 6 марта будут следить тысячи фанатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Комфортно в своих трагедиях": психолог разобрала конфликт футболиста Мамаева и его жены Аланы, выставленный в соцсети

В публичных ссорах есть взаимная эмоциональная "выгода", жертвенность, агрессия и еще много чего (подробности)

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: что происходило после матча

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: рассказываем о реакции болельщиков (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.