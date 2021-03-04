В Ростове изменится схема движения общественного транспорта из-за футбольного матча

Стадион посетят тысячи болельщиков. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В донской столице из-за футбольного матча между клубами «Ростов» и «Сочи» временно изменится схема движения автобусов. Игра пройдет на главном стадионе региона в субботу, 6 марта.

- Движение автобуса № 39 будет осуществляться до остановки «Городской пляж» с 17:30 до 21:45, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Уже к половине десятого вечера общественный транспорт будет вывозить болельщиков из центра Ростова по разным районам города.

Предстоящую игру на стадионе «Ростов Арена» будут смотреть несколько тысяч человек. Немало болельщиков будут следить за ходом матча через онлайн трансляции.

Сейчас ФК «Ростов» занимает пятое место в рейтинге РПЛ. Желто-синим предстоит побороться за победу с «Сочи», который находится на третьем месте.

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