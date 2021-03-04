Ростовчан предупредили о резком усилении ветра

В Ростове ожидается сильный ветер Фото: "КП" Архив

В донской столице в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, с вечера 4 и 5 марта поднимется ураганный ветер. Скорость его порывов будет достигать 18 метров в секунду. Кроме того, утром и ночью на дорогах есть вероятность возникновения гололеда из-за понижения температуры. К счастью, осадков в это время не ожидается.

Спасатели напомнили ростовчанам, что сильный ветер может стать причиной перехлестов проводов, а также возможно даже обрывы линий электропередач. Автомобилистов призвали не оставлять свои автомобили под неустойчивыми деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. Водителей и пешеходов попросили быть особенно внимательными на дороге.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112, - напомнили в ведомстве.

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