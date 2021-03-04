В Ростове водителя оштрафовали на 300 тысяч рублей за незнание правил дорожного движения

В Ростовской области водитель отказывался оплачивать штрафы ГИБДД. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Батайске местный житель накопил 136 штрафов ГИБДД и не спешил их оплачивать. Долг водителя превысил 300 тысяч рублей. Абсолютное большинство из них за нарушение скоростного режима. Правда, за какой период времени удалось накопить столь внушительную сумму, силовики не уточнили.

- В телефонной беседе судебный пристав разъяснил должнику необходимость оплаты штрафов и перечислил все возможные способы, как это можно сделать, даже не выходя из дома, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Ростовской области.

Известно, что заядлый нарушитель правил дорожного движения погасил долг одним кликом через интернет-сервис.

К слову, за не оплату штрафов ГИБДД можно поплатиться даже автомобилем. Судебные приставы имеют право наложить арест на ваш автомобиль.

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