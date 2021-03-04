"Ну, показывай, че там?": в Ростове иномарка "запрыгнула" на подрезавшего ее собрата

В Ростове произошло необыкновенное ДТП Фото: Соцсети

В донской столице необычная авария поразила пользователей одного из городских пабликов в соцсети.

- "Ну че там? Показывай!" - придумал подпись к опубликованным снимкам произошедшего один из пользователей.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта, около трех часов дня на пересечении улицы Беломорской и переулка Сальского. По словам очевидцев, автомобиль Nissan Juke врезался в левый бок иномарки Daewoo Nexia. В результате этого корейское авто встало на два правых колеса, так они были уперты в выступающий бордюр, а "жук" заехал прямо под него. Так горе-автомобилисты и остались стоять на краю дороги до приезда сотрудников ГАИ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Механические повреждения получили оба автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове водителя оштрафовали на 300 тысяч рублей за незнание правил дорожного движения.

Местный житель накопил 136 штрафов ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.