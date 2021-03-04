В Ростове начались поиски подрядчика для для строительства самой большой школы в округе

В Ростове построят саму крупную школу в ЮФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове появится самая большая школа в Южном федеральном округе. Власти уже занялись поисками подрядчика для ее строительства. На всю стройку планируется выделить 1,6 миллиарда рублей. Об этом появилась информация на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен управлением капитального строительства Ростова-на-Дону. Общеобразовательное учреждение будет возведено в микрорайоне «ЮФУ». Оно появится в границах улиц Зорге - Мильчакова - Благодатная в Западном жилом массиве.

Согласно документам, победителю тендера необходимо будет выполнить все работы за 28 месяцев. К строительству нужно приступить не позже 1 июля 2021 года, так как объект должен быть сдан в эксплуатацию до 30 октября 2023 года.

Работы будут финансироваться в три этапа: в 2021 году на строительство потратят 572,5 миллиона рублей, в 2022 году - 683,8 миллиона рулей и в 2023 году - 333,9 миллиона рублей.

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