В Ростове фармацевт без образования продавал в аптеке лекарства без рецепта от врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове местные жители обратились в полицию и сообщили, что в одной из аптек Пролетарского района фармацевт отпускает лекарства без рецепта врача.

- Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения выехали на место и провели проверку по факту нелегальной продажи медикаментов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники установили, что в аптеке, лекарства, которые подлежат учету продавались без рецептов врача. При осмотре самого помещения полицейские обнаружили, что некоторые препараты хранились в неподходящих условиях. Кроме того выяснилось, что фармацевт, который отпускал препараты не имел необходимого образования. Самые вопиющие нарушения были задокументированы.

Сейчас сотрудники регионального подразделения по контролю за оборотом наркотиков пережали все необходимые документы в региональный Росздравнадзор, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

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У продавцов не было специального разрешения для такой деятельности.

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