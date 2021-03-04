В Ростове двое злоумышленников похитили два металлических листа со склада для продажи сельхоззапчастей

В Ростове полицейские задержали двух подозреваемых в краже Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в полицию обратился сотрудник одной из организаций по продаже сельскохозяйственных запчастей. Он рассказал, что с территории подвластного ему склада исчезли комплектующие, стоимость которых составляла около 90 тысяч рублей.

Стражи порядка Обнаружили и задержали двух подозреваемых 20 и 23 лет. Злоумышленники отрицать свою вину не стали и рассказали, что они приехали на территорию организации и похитили оттуда два металлических листа. Все похищенное они увезли на машине, а затем сдали на металлолом.

Позже стало известно, что подозреваемые были причастные еще пяти преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба пока неизвестна.

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