Потерявший банковскую карту дончанин лишился более 10 тысяч рублей

В Ростовской области задержали подозреваемого в похищении банковской карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Новочеркасске Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Дончанин обратился в местный отдел полиции и сообщил об утере банковской карты, а затем ему стали поступать сообщения о списании с нее различных сумм денег. Выяснилось, что карту обнаружил 55-летний прохожий, который ранее уже был судим за кражу. Он оплачивал ей различные покупки, пока на ней не закончились деньги. Злоумышленник потратил более десяти тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Он был задержан и доставлен в местный отдел полиции.

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Похищенное они сдали на металлолом.

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