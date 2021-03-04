Ростовские тиктокеры ради эффектного видео закидывали прохожих бутылками

Ростовчанка рассказала об опасных развлечениях местных подростков. Фото: "Это Ростов, детка!" Фото: Соцсети

В донской столице подростки решили развлечься и записать эффектные видео для соцсетей. Для этого они стали забрасывать прохожих бутылками. О происходящем рассказали ростовчане в одном из городских пабликов соцсети.

По рассказам очевидцев, школьники забрались на крышу дома № 435 по улице Нансена. Здание было 16-этажным и с такой высоты они стали бросать вниз бутылки. Остается неизвестным пластиковыми они были или стеклянными, а также были ли они чем-то наполнены.

- Бутылка, сброшенная с такой высоты, чудом пролетела раньше, чем идущая девушка прошла мимо. Родителям нужно следить за досугом своих детей, - написала автор поста.

Девушка предположила, что подростки решили поснимать эффектные видео для Tik-Tok. К удивлению ростовчанки, некоторые пользователи стали защищать школьников и говорить, что таким образом они познают мир.

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У ребят набралось уже более 40 экстремальных видео.

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