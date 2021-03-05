В Ростове во всех районах проверили соблюдение масочного режима в транспорте

В Ростове прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В донской столице вновь проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Перед этим собственные проверки провели автотранспортные предприятия.

- Был проверено 494 единицы подвижного состава, вынесено три дисциплинарных взыскания в отношении водителей, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогам рейда, который был проведен мониторинговыми группами в общественном транспорте, было составлено 73 протокола об административном правонарушении. Стоит отметить, что нарушителями санитарно-эпидемиологических норм в этот раз оказались только пассажиры.

В ходе рейда были проинспектированы 980 единиц транспорта. Проверки были проведены во всех районах города, в большинстве своем в тех места, где идет наибольший поток транспорта.

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