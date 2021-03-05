Пробки оцениваются на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 5 марта 2021: проезд парализован в нескольких районах. Рассказываем о дорожной ситуации.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная ситуация в Железнодорожном районе. Здесь пробка на проспекте Стачки от Международной улицы до Интернациональной. Транспортный затор на Портовой растянулся до Привокзальной улицы.

Пробка на проспекте Михаила Нагибина — от Омской улицы до проспекта Ленина. Парализован для проезда и Ашхабадский переулок.

Традиционно пробки образовались в Октябрьском районе. На Вавилова движение затруднено от Радиаторного переулка до Площади 2-й Пятилетки. На улице Тарновского-Терлецкого от от Чалтырского переулка и до Вавилова. И на Шеболдаева многокилометровая пробка от Площади 2-й Пятилетки и до Площади народного ополчения.

Как сообщает "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону в настоящее время оцениваются на шесть баллов.