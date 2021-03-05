В Ростове школьница угодила под колеса автомобиля

В Ростове водитель на иномарке сбил школьницу Фото: "КП" Архив

В Ростове случилась авария с участием девочки-подростка.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта, днем на улице Волкова. По предварительным данным, водитель иномарки Kia Ceed не успел затормозить пред перебегавшей дорогу 12-летней девочкой. Стоит отметить, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. которая переходила дорогу в неположенном месте.

Очевидцы вызвали к месту происшествия медиков. Девочка была госпитализирована фельдшерами прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В настоящее время об ее состоянии ничего неизвестно.

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