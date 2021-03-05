В Волгодонске пропала 50-летняя женщина

О пропавшей нет никакой информации уже три дня. Фото: «Лиза Алерт Юг»

На территории донского региона ищут Ирину Станиславовну Бударину. 50-летняя дончанка вышла из дома в Волгодонске на улице Пионерской и пропала. Три дня родственники не получают о ней никакой информации.

- Женщина может находиться в любом городе или районе Ростовской области, - рассказали волонтеры «Лиза Алерт Юг».

Пропавшая невысокого роста – около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, стрижка каре, глаза карие.

В день исчезновения ее видели в куртке темно-синего цвета.

Сейчас родственники Ирины Будариной крайне обеспокоены тем, что она не только не приходит домой, но и не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Близкие люди опасаются, что женщина попала в беду.

В Ростовской области также ищут мальчика, которого после решения суда тайно увезла мать из Сургута.

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