В Волгодонске пропала 50-летняя женщина

О пропавшей нет никакой информации уже три дня. Фото: «Лиза Алерт Юг»
На территории донского региона ищут Ирину Станиславовну Бударину. 50-летняя дончанка вышла из дома в Волгодонске на улице Пионерской и пропала. Три дня родственники не получают о ней никакой информации.
- Женщина может находиться в любом городе или районе Ростовской области, - рассказали волонтеры «Лиза Алерт Юг».
Пропавшая невысокого роста – около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, стрижка каре, глаза карие.
В день исчезновения ее видели в куртке темно-синего цвета.
Сейчас родственники Ирины Будариной крайне обеспокоены тем, что она не только не приходит домой, но и не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Близкие люди опасаются, что женщина попала в беду.
В Ростовской области также ищут мальчика, которого после решения суда тайно увезла мать из Сургута.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области пропал пенсионер
Пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении и исчез (подробности)
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.