Ростовские гаишники поймали попугаев-нелегалов

Инспекторы нашли у водителя живой груз без документов. Фото: Архив КП

На донской трассе инспекторы задержали необычных пассажиров. Во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter на 931-м километре автодороги М-4 у 50-летнего водителя нашли незарегистрированный живой груз.

- В микроавтобусе перемещали 19 попугаев разных видов. Шофер не смог предоставить документы на их перевозку, - рассказали пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас специалисты проводят проверку. Они подозревают, что эти птицы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Незаконно перевозимые в Volkswagen Transporter попугаи могут находиться под угрозой исчезновения

Пернатых пассажиров изъяли и временно отправили в питомник.

Ранее в Ростове водителя оштрафовали почти на полмиллиона рублей за незнание правил дорожного движения. Ему неоднократно приходили уведомления, но мужчина упорно их игнорировал.

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