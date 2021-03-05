Крупную партию сигарет без маркировки на полмиллиона рублей изъяли в ростовском магазине

Стоимость партии составила более полумиллиона рублей. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни
В донской столице собственнику одного их крупных магазинов грозят неприятности из-за нелегальной партии табака. Во время проверки в торговой точке ростовчанина изъяли более 6500 пачек сигарет.
- На продукции отсутствовала обязательная маркировка, не было акцизных марок РФ, а также прочих специальных знаков, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Специалисты ведомства арестовали 6673 пачек сигарет. Их общая стоимость составила 530 тысяч рублей.
Сейчас в отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее в Ростове накрыли склады с сигаретами на пять миллионов рублей. В помещениях нескольких магазинов в Северном жилом массиве насчитали около пятидесяти тысяч пачек продукции без документов и маркировки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовские подростки рискуют жизнью на крышах высоток для канала на YouTube.
У ребят набралось уже более 40 экстремальных видео.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.