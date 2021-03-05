Крупную партию сигарет без маркировки на полмиллиона рублей изъяли в ростовском магазине

Стоимость партии составила более полумиллиона рублей. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

В донской столице собственнику одного их крупных магазинов грозят неприятности из-за нелегальной партии табака. Во время проверки в торговой точке ростовчанина изъяли более 6500 пачек сигарет.

- На продукции отсутствовала обязательная маркировка, не было акцизных марок РФ, а также прочих специальных знаков, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Специалисты ведомства арестовали 6673 пачек сигарет. Их общая стоимость составила 530 тысяч рублей.

Сейчас в отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Ростове накрыли склады с сигаретами на пять миллионов рублей. В помещениях нескольких магазинов в Северном жилом массиве насчитали около пятидесяти тысяч пачек продукции без документов и маркировки.

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