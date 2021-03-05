В Ростовской области сняли несколько ограничений в медицинских учреждениях и на стадионах

Смягчение касается медицинской помощи и спортивных мероприятий. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о снятии ряда антипандемических ограничений на территории региона. Послабления начнут действовать с 9 марта.

В основном новые правила касаются больниц и поликлиник, в которых жители региона получают плановую медицинскую помощь. Со следующей недели амбулаторные обследования и процедуры станут доступными без ограничений. Однако записываться на прием в больницы и поликлиники по-прежнему необходимо дистанционно.

В стационарных отделениях палаты теперь могут быть заполнены на 50%. Изменения касаются, в том числе, дневных стационаров.

– Ограничения также сняты для планового и курсового лечения, высокотехнологичных процедур и операций, – пояснили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На стадионах теперь могут проходить любые официальные спортивные игры со зрителями – в том числе, любительские состязания. Трибуны по требованию властей могут заполняться на 50%. Ранее такое послабление относилось только к играм профессиональных клубов и к выступлениям профессиональных спортсменов.

Кроме того, донской губернатор снял жесткие ограничения в девяти городах и районах, где действовал специальный санитарный режим. Ограничения сняты, в том числе, в Гукове и Ремонтненском районе. Эпидемическая ситуация на этих территориях улучшилась, пояснили в пресс-службе правительства.

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