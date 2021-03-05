Выбираем вуз для поступления: какие специальности пользуются спросом на Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве образования области проанализировали, какие специальности пользовались успехом у абитуриентов прошлого года. Как оказалось, в вузах «профессии будущего» остаются самыми манящими для абитуриентов. В почете у выпускников мехатроника и мобильная робототехника, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. Но также популярны и специальности, связанные с педагогикой, информационными технологиями, обслуживанием автомобильного транспорта, обеспечением транспортных перевозок и строительными технологиями.

При поступлении в средне-специальные учебные заведения выпускники выбирают профессии сварщика, повара, тракториста, машиниста локомотива, автомеханика, мастера отделочных и строительных работ, электромонтера.

Ситуация на рынке труда заставляет подходить нынешних абитуриентов к выбору профессии более осознано. Юристы, экономисты и психологи — самые престижные профессии последних 10-15 лет, но пока они на паузе, предложение на них превышает спрос.

По данным центра занятости населения Ростова-на-Дону, город испытывает большую потребность во врачах, медицинских сестрах и санитарках. Всегда смогут найти работу педагоги, инженеры, механики, технологи, специалисты по программному обеспечению и специалисты в сфере IT-технологий. В торговле и общепите наблюдается спрос на продавцов и поваров, а в сфере услуг – на охранников и швей. Востребована и служба по контракту.

Подробнее о выборе профессии и вуза для поступления читайте в материале: https://www.kp.ru/best/rostov/vypuskniki-2021/