В феврале Ростовская АЭС выдала в единую энергосистему страны более 2 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Для нужд предприятий и населения региона Ростовская АЭС выработала в феврале текущего года более 2,137 млрд кВт.ч. электроэнергии.

«Коллектив атомной станции выполнил задание месяца по выработке электроэнергии на 103,4 %. План с начала года также перевыполнен, в настоящее время выработано более 5 миллиардов кВт.ч. электроэнергии», - отметил и.о директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Выработанная энергоблоками Ростовской АЭС электроэнергия только за прошедший месяц позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 1 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов, запланированных на год.

Напомним, что 31 января на Ростовской АЭС началась ремонтная кампания текущего года. Первым в планово-предупредительный ремонт продолжительностью 37 суток выведен энергоблок №4. Энергоблоки №1, №2, №3 в настоящее время работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.