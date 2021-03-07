На Ростовской АЭС завершена уникальная операция по монтажу приводных турбин турбопитательных насосов

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На энергоблоке №4 Ростовской атомной станции модернизируют систему противоразгонной защиты турбины. Здесь внедряется электронный автомат безопасности приводных турбин турбопитательных насосов. Он оснащен специальными датчиками, с помощью которых можно выполнить снятие необходимых данных при любой частоте вращения.

Новое оборудование, которым атомщики оснащают энергоблок, в несколько раз надежнее механической защиты, оно повысит безопасность турбопитательных насосов, обеспечивающих водой парогенераторы.

«Защита от разгона является одной из важных, предохраняющих оборудование от режимов, способных вызвать его разрушение. Электронный автомат безопасности значительно повышает надежность срабатывания защиты при достижении заданного значения критической частоты вращения, позволяет быстро и точно выполнять проверку противоразгонной защиты турбины, что существенно повышает ресурс работы оборудования, его надежность и безопасность работы всей атомной станции», - отмечает и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Электронный автомат безопасности впервые среди всех АЭС России был внедрен на энергоблоке №3 Ростовской АЭС во время планово-предупредительного ремонта в 2018 году и успешно зарекомендовал себя.