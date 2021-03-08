На Ростовский АЭС определен лучший лаборант-химик

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди лаборантов химического цеха. Пятый год конкурс профмастерства проводится по методике отраслевого чемпионата REALSkills, который создает условия для профессиональной самореализации. Чемпионат является частью системы подготовки и оценки профессионализма сотрудников Концерна «Росэнергоатом», обеспечивающей устойчивое развитие и достижение стратегический целей компании.

За качество и скорость выполнения практических заданий, полноту и точность ответов на вопросы первое место присуждено молодому специалисту Ксении Завгородневой, которая работает лаборантом водно-радиохимической лаборатории химического цеха всего полгода. На Ростовскую АЭС Ксения пришла в сентябре 2020 года после окончания Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Пять баллов уступила победителю Анна Шимоняк, занявшая второе место. Третье место завоевала лаборант Инна Зубкова.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Конкурс профмастерства состоял из двух модулей: теории и практики. Теоретическая часть требовала от участников глубоких знаний общей и аналитической химии, а также расчета задач. Практические задания включали в себя работу по приготовлению растворов, выполнение измерений на лабораторных приборах, а также умение производить математическую обработку полученных результатов. При этом конкурсантам было предложено выполнить задания по незнакомой им методике, которая не используется в ежедневной работе.

Начальник химического цеха Ростовской АЭС Алексей Грязнов, подводя итоги конкурса, отметил:

- Правильное ведение химического режима – это залог экологической и технологической безопасности атомной станции. И поскольку безопасность для Ростовской атомной станции и концерна «Росэнергоатом» в целом имеет приоритетное значение, мы стремимся к тому, чтобы в нашей сфере работали высокопрофессиональные специалисты, постоянно повышающие уровень своих знаний.