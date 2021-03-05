Ростовчанку обманули мошенники на 120 тысяч рублей

Добычей мошенников стала крупная сумма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовчанка осталась без крупной суммы денег из-за аферистов. Жительница донской столицы по телефону доверилась словам человека, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник рассказал заранее заготовленную байку о том, что с личными счетами женщины происходят сомнительные операции.

- Злоумышленник узнал от владелицы карты все ее данные. После этого он прислал ростовчанке ссылку, перейдя по которой она якобы сможет сохранить деньги. Затем женщина назвала секретный код, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – С личного счета владелицы карты списали 120 тысяч рублей.

Обманутая женщина не могла смириться с потерей. Она пошла написала заявление в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Похожая история произошла и с пенсионеркой из Таганрога. Аферисты обманули пожилого человека на несколько миллионов рублей.

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