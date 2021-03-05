Зерноградский район оказался на втором месте по числу новых случаев заражения коронавирусом

Медики фиксируют все новые случаи заражения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Донские медики зафиксировали резкий всплеск новых зараженных коронавирусом в Зерноградском районе. За минувшие сутки там зарегистрировали девять выявленных случаев COVID-19, что является вторым результатом по Ростовской области.

- Новые случаи выявлены 36 городах и районах региона. Больше всего в Ростове-на-Дону, где заразились 106 человек, - рассказывают в региональном оперативном штабе. - На третьем месте оказались Новочеркасск, Батайск, Гуково, Таганрог, Неклиновский, Аксайский, Семикаракорский и Красносулинский районы, где зарегистрировали по восемь заболевших с положительным результатом теста на коронавирус.

Всего по одному случаю выявили в Шахтах и Усть-Донецком районе.

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 10879 тестов на коронавирусную инфекцию.Положительными результаты оказались у 273 человек. Общее число зараженных достигло 74418 человек.

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