Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 5 марта 2021: движение в центре парализовано

Ростов сковали восьмибалльные пробки. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 5 марта 2021: движение парализовано в центре и нескольких районах города. Рассказываем, где образовались многокилометровые транспортные заторы.

В центре города пробки сразу на нескольких улицах. Так, на Ворошиловском движение парализовано от Гребного канала до улицы Нансена. Пробка продолжается и на проспекте Михаила Нагибина до Фурмановской улицы. Проезд затруднен на Береговой улице от улицы Сиверса и до Ворошиловского. На Большой Садовой пробка от Буденновского до Театрального проспекта. На Красноармейской — от Буденовского до Крепостного. Кроме того, пробки сковали Варфоломеева, Мечникова и проспекте Октября.

Пробка и на Вавилова от улицы Ларина до проспекта Королева. Транспортный затор на Шеболдаева от площади 2-й Пятилетки до Площади Народного ополчения. Улица Немировича-Данченко стоит от площади 2-й Пятилетки до улицы Ларина.

В Ленинском районе движение парализовано на Доватора, Курской, Зоологической и Курганной улицах.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Ростове оцениваются на восемь баллов.