В ростовском дельфинарии нашли нарушения

Прокуратура направила требование об устранении нарушений в суд. Фото: Архив КП
Жизнь дельфинов и морских львов оказалась под угрозой из-за неправильного содержания в ростовском дельфинарии. Часть помещений не были оборудованы необходимыми площадками.
- В здании отсутствовали платформа для ветеринарных процедур, система слива воды, а также карантинный бассейн для временного содержания заболевших обитателей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
После проверки руководителю вынесли представление. Но по каким-то причинам директор юридического лица так и не устранил все выявленные нарушения. После это сотрудники прокуратуры решили повлиять на него через суд. Специалисты направили документ об устранении нарушений.
Судья с требованиями представителей надзорного ведомства согласился. Решение уже вступило в законную силу.
Ранее в дельфинарии произошла драка между охранниками и посетителями.
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