Жители ЮФО удвоили траты на подарки к 8 марта

Специалисты банка ВТБ в преддверии 8 марта рассказали, что объем трат в магазинах на юге России, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 67 миллионов рублей – это на 93% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – в 3 раза - увеличились расходы на женские аксессуары. Средняя стоимость одного подарка составила 3,3 тысячи рублей.

- Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны, – рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В ВТБ подробно рассказали о самых дорогих подарках и стоимости на них. В их число вошли сертификаты в SPA-салоны. На это ушло свыше 34 миллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем в преддверии 8 марта прошлого года. Отметим, что средний чек превысил 5,5 тысяч рублей .

Вторую позицию по объему затрат у жителей ЮФО на подарки заняли косметика и парфюмерия – расходы на нее за предпраздничные дни превысили 6 миллионов рублей, это на треть больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в магазинах косметики и парфюмерии выросло более чем на треть, а средний чек уменьшился на 14%, до 1,2 тысячи рублей.

На третьем месте по общему объему затрат оказались бутики женских аксессуаров: здесь для прекрасной половины человечества южане потратили 12,5 миллионов рублей (трехкратный рост год к году). Количество транзакций также кратно увеличилось, а средний чек достиг 3,3 тысячи рублей.

И, конечно же, не теряет популярности и традиционный классический презент – букет цветов. Оборот цветочных салонов увеличился в 3 раза,

Не теряет популярность в ЮФО самый романтичный и консервативный презент - цветы. В преддверии праздника до 5 млн рублей. При этом средняя стоимость букета составила 1,4 тыс. рублей, увеличившись на треть год к году.